В Омскстате считают, что средняя зарплата в регионе в декабре составила 44,8 тысячи

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:21:20+03:00

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Омскстат подсчитал, сколько жители региона получали в прошлом году. Выяснилось, что средний месячный доход омичей составил 35,2 тысячи рублей. При этом самым доходным оказался декабрь, когда средняя зарплата, по данным статистики, составила 44,8 тысячи. Это связывают с премиями, которые людям выдавали в конце года.

Впрочем, как обычно речь идет о именно о средней зарплате по региону – когда складываются доходы руководителя и уборщицы, а потом делятся поровну на всех. Как правило, к реальности эта сумма имеет очень абстрактное отношение.

ИСТОЧНИК KP.RU