2020-02-28T10:56:23+03:00
Общество

Омича, убившего коллегу на корпоративе, заставили выплатить 600 тысяч

Добровольно возмещать моральный вред родным погибшего дебошир отказался
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В общей сложности мужчине придется выплатить компенсацию в 600 тысяч.В общей сложности мужчине придется выплатить компенсацию в 600 тысяч.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Печально закончился корпоратив в одном из омских банкетных залов. Двое гостей поссорились. Один из них напал на другого и сильно избил. Потерпевший от полученных травм скончался. Нападавшего через суд обязали выплатить компенсацию родным убитого, которым он приходился мужем и братом, – 400 и 200 тысяч рублей соответственно. Кроме того, омича обязали возместить судебные издержки.

Но виновник трагедии добровольно выплачивать деньги отказался. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

– Судебный пристав разъяснил, что произвести оплату необходимо в установленный законом добровольный срок во избежание дополнительных финансовых потерь в виде исполнительского сбора и принудительных мер, к которым относится, в том числе, и проверка его имущественного положения для последующего ареста имущества, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Приняв во внимание услышанное, должник заявил о готовности в кратчайший срок исполнить возложенные судом обязанности в полном объеме, и уже через несколько дней, придя в отдел судебных приставов, предоставил соответствующие платежные документы. Права взыскателей восстановлены. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пожаре в Омской области погибли два человека
Курсы обучения компьютерной грамотности для взрослых в Омске
Медики омской скорой спасли пациента, а он очнулся и избил их
В омском тубдиспансере один пациент ударил ножом другого, а потом перерезал себе горло
Омичи пытались угнать машину, забравшись в салон через багажник
В Омскстате считают, что средняя зарплата в регионе в декабре составила 44,8 тысячи
Омича, убившего коллегу на корпоративе, заставили выплатить 600 тысяч
Омские зэки будут готовить еду для студентов колледжа
В Омске будут судить банду отморозков, пытавших людей за 3-5 тысяч
В Омске вынесли приговор водителю мусоровоза, задавившего женщину
Омич пошел устраиваться на работу и пропал
В Омской области в непогоду на трассе сломался пассажирский автобус
Сотрудники ЧОП задержали мужчину, который пытался поджечь алкомаркет
В Омском ГАУ открылась выставка «Молодежное движение Омского Прииртышья: страницы истории»
«В момент эйфории не понимал, что нарушаю»: В Омске поймали дрифтеров, устроивших гонки на Левом берегу
Запущен конкурс для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика»
«Раскаиваюсь, что не уберегла свою принцессу»: Омичка, убившая дочь из-за крошек на полу, отрицает вину
Пьяный пассажир поезда Омск - Владивосток угрожал всем ножом
29 февраля в 13:00 Техно-Масленица от "Евразия Моторс"
После реконструкции на омском стадионе «Красная звезда» смогут играть футболисты «Иртыша»