Омича, убившего коллегу на корпоративе, заставили выплатить 600 тысяч

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:56:23+03:00

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Печально закончился корпоратив в одном из омских банкетных залов. Двое гостей поссорились. Один из них напал на другого и сильно избил. Потерпевший от полученных травм скончался. Нападавшего через суд обязали выплатить компенсацию родным убитого, которым он приходился мужем и братом, – 400 и 200 тысяч рублей соответственно. Кроме того, омича обязали возместить судебные издержки.

Но виновник трагедии добровольно выплачивать деньги отказался. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

– Судебный пристав разъяснил, что произвести оплату необходимо в установленный законом добровольный срок во избежание дополнительных финансовых потерь в виде исполнительского сбора и принудительных мер, к которым относится, в том числе, и проверка его имущественного положения для последующего ареста имущества, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Приняв во внимание услышанное, должник заявил о готовности в кратчайший срок исполнить возложенные судом обязанности в полном объеме, и уже через несколько дней, придя в отдел судебных приставов, предоставил соответствующие платежные документы. Права взыскателей восстановлены. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU