Омские зэки будут готовить еду для студентов колледжа

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:35:47+03:00

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Региональное УФСИН заключило договор с Торгово-экономическим колледжем. Теперь в учебное заведение будут поставлять продукцию, произведенную осужденными.

– Заключены государственные контракты на производство и поставку в первом полугодии 2020 года мебели для столовой и аудиторий колледжа, а также на поставку продуктов питания – маргарина, круп и яйца куриного, – сообщает пресс-служба областного УФСИН. – Общий объем заказов составляет более 300 тысяч рублей. Помимо этого, открытие участков для их выполнения позволит дополнительно привлечь к оплачиваемому труду порядка двадцати осужденных.

Фото: 55.fsin.su

ИСТОЧНИК KP.RU