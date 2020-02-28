2020-02-28T08:41:09+03:00
Происшествия

В Омске будут судить банду отморозков, пытавших людей за 3-5 тысяч

Чтобы заставить своих жертв извиниться перед «клиентом», они использовали электрошокер, саперную лопатку и пистолет
Анна МИКУЛА
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Преступников отправили в колонии строгого и особого режима.Преступников отправили в колонии строгого и особого режима.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Центральной райсуде вынесли приговор банде омичей, которые за вознаграждение в 3-5 тысяч рублей согласились выполнить заказ «клиента». Требовалось, чтобы обидевшие его люди извинились. Правда, одними разговорами «исполнители» не ограничились. Для «беседы» они вывозили потерпевших на пустырь, а в качестве дополнительного аргумента прихватывали с собой электрошокер, саперную лопату и пневматический пистолет.

Процесс издевательств над своими жертвами отморозки снимали на видео и отправляли в качестве отчета о проделанной работе «заказчику». Это и стало основным доказательством в их деле.

– Суд, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, личность подсудимых, их роль в совершении преступлений, учитывая в качестве смягчающих обстоятельств признание вины (полное у Колмакова А.О. и Махоты В.В., частичное у Архипова Р.В.), заявленное раскаяние, добровольное возмещение потерпевшим причиненного вреда (полное у Колмакова А.О. и частичное у Махоты В.В.), принесение им извинений, – сообщили в суде. – Кроме того у Колмакова А.О. молодой возраст, наличие малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья, активное способствование расследованию преступлений и изобличению соучастников, у Махоты В.В. – активное способствование расследованию преступлений и изобличению соучастников, у Архипова Р.В. неудовлетворительное состояние здоровья, а также наличие у последнего отягчающего обстоятельства – рецидив преступлений, назначил Колмакову А.О. и Махоте В.В. наказание в виде 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Архипову Р.В. – 6 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговором также разрешены заявленные потерпевшими и медицинской страховой компанией гражданские иски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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