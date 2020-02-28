В Омске вынесли приговор водителю мусоровоза, задавившего женщину
Потерпевшая получила тяжкие травмы
В Омске вынесли приговор водителю мусоровоза, задавившего женщину.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Несчастный случай произошел в августе 2018 года на свалке, расположенной на улице 3-й Казахстанской. 62-летний водитель мусоровоза не убедился в безопасности маневра и не посигналил. В результате под колеса попала находившаяся поблизости женщина. Потерпевшая получила тяжелые травмы.
Виновника инцидента судили, и накануне вынесли приговор.
– Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года с возложением дополнительных обязанностей и ограничений, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговор суда не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU