Омич пошел устраиваться на работу и пропал

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:48:15+03:00

С заявлением об исчезновении мужчины в полицию обратился его сосед

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В Омске бесследно исчез 34-летний Виктор Панин. Тревогу забил сосед мужчины. Он обратился в полицию и рассказал, что 21 февраля Виктор Валерьевич ушел из дома по улице Челюскинцев устраиваться на работу и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 30-35 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, темные волосы.

Был одет в темно-синюю спортивную куртку, темно-синие джинсы, черные туфли.

Если вы знаете, где находится Виктор Панин, сообщите в полицию по телефонам: 79-25-05, 61-04-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU