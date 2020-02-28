В Омской области в непогоду на трассе сломался пассажирский автобус

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:38:10+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось накануне вечером, 27 февраля, на 69 км автодороги Омск–Тюмень. Прямо в пути сломался пассажирский автобус, ехавший из нашего региона в казахстанский Экибастуз. При этом на улице был самый настоящий разгул стихии – дул штормовой ветер и шел мокрый снег. Спасать водителя и 10 пассажиров пришлось полицейским.

– Из-за крайне неблагоприятных погодных условий движение транспорта в направлении Республики Казахстан было приостановлено. Для эвакуации граждан был направлен подменный автобус. Пассажиры в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции были возвращены в Омск, – сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Водителям и пассажирам напоминают также, что в случае непредвиденных обстоятельств в пути, за помощью можно обратиться в дежурную часть УМВД России по Омской области – 02, на пульт оператора ГУ МЧС России по Омской области – 01, или в дежурное отделение Госавтоинспекции – 79-35-04.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/763406" frameborder="0"></iframe> Сломавшийся автобус.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU