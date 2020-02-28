В Омской области в непогоду на трассе сломался пассажирский автобус
ЧП случилось накануне вечером, 27 февраля, на 69 км автодороги Омск–Тюмень. Прямо в пути сломался пассажирский автобус, ехавший из нашего региона в казахстанский Экибастуз. При этом на улице был самый настоящий разгул стихии – дул штормовой ветер и шел мокрый снег. Спасать водителя и 10 пассажиров пришлось полицейским.
– Из-за крайне неблагоприятных погодных условий движение транспорта в направлении Республики Казахстан было приостановлено. Для эвакуации граждан был направлен подменный автобус. Пассажиры в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции были возвращены в Омск, – сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Водителям и пассажирам напоминают также, что в случае непредвиденных обстоятельств в пути, за помощью можно обратиться в дежурную часть УМВД России по Омской области – 02, на пульт оператора ГУ МЧС России по Омской области – 01, или в дежурное отделение Госавтоинспекции – 79-35-04.
Сломавшийся автобус.Видео: УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU