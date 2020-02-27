«В момент эйфории не понимал, что нарушаю»: В Омске поймали дрифтеров, устроивших гонки на Левом берегу
Свидетелями неприятной картины стали водители, ехавшие по улице 70 лет Октября. По дороге, нарушая все правила, мчались несколько машин. все происходящее попало на запись видеорегистратора, которую выложили в соцсети. По ней и удалось найти лихачей.
Как выяснилось, таким странным способом решили отметить 23 февраля молодые люди в возрасте от 19 до 20 лет. Всех их доставили в полицию для разбирательств.
– В момент эйфории не понимал, что нарушаю, – заверил один из них.
– Трезвые были? – уточнил полицейский.
– Да, конечно.
– Никакого хайпа не хотели поймать, – объяснил второй дрифтер.
– А чего хотели поймать? – поинтересовался дознаватель. – Вы же понимаете, что это небезопасно?
– Я понимаю, я полностью согласен.
– Но допускаете такие моменты?
– Нет, не допускаю, – стоял на своем нарушитель. – Я осознаю, что неправ в этом моменте. Полностью неправ!
Молодой человек сказал, что вообще-то он работает таксистом, пообещал исправиться и больше так не делать. А еще один его приятель рассказал, что они кортежем сопровождали свадьбу. Правда, он даже не знает, чью.
– На красный свет проехал на пешеходном переходе, – сознался он, когда ему показали видео.
– Видели, как пешеход отскочил?
– Да, но я был уверен, что никого не собью.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в отношении самоуверенных водителей завели сразу несколько административных дел. Вот неполный список их нарушений – выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил парковки, отсутствие полиса ОСАГО, тонирование стекол, неуплата административных штрафов и другое.
Гонщики в Омске.Видео УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU