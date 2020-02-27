2020-02-27T15:04:34+03:00
Общество

«В момент эйфории не понимал, что нарушаю»: В Омске поймали дрифтеров, устроивших гонки на Левом берегу

При этом ехали они по дороге с интенсивным трафиком [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (УМВД России по Омской области)Фото: скриншот с видео (УМВД России по Омской области)
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Свидетелями неприятной картины стали водители, ехавшие по улице 70 лет Октября. По дороге, нарушая все правила, мчались несколько машин. все происходящее попало на запись видеорегистратора, которую выложили в соцсети. По ней и удалось найти лихачей.

Как выяснилось, таким странным способом решили отметить 23 февраля молодые люди в возрасте от 19 до 20 лет. Всех их доставили в полицию для разбирательств.

– В момент эйфории не понимал, что нарушаю, – заверил один из них.

– Трезвые были? – уточнил полицейский.

– Да, конечно.

– Никакого хайпа не хотели поймать, – объяснил второй дрифтер.

– А чего хотели поймать? – поинтересовался дознаватель. – Вы же понимаете, что это небезопасно?

– Я понимаю, я полностью согласен.

– Но допускаете такие моменты?

– Нет, не допускаю, – стоял на своем нарушитель. – Я осознаю, что неправ в этом моменте. Полностью неправ!

Молодой человек сказал, что вообще-то он работает таксистом, пообещал исправиться и больше так не делать. А еще один его приятель рассказал, что они кортежем сопровождали свадьбу. Правда, он даже не знает, чью.

– На красный свет проехал на пешеходном переходе, – сознался он, когда ему показали видео.

– Видели, как пешеход отскочил?

– Да, но я был уверен, что никого не собью.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в отношении самоуверенных водителей завели сразу несколько административных дел. Вот неполный список их нарушений – выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил парковки, отсутствие полиса ОСАГО, тонирование стекол, неуплата административных штрафов и другое.

Гонщики в Омске.Видео УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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