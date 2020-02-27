2020-02-27T14:16:24+03:00
Происшествия

Пьяный пассажир поезда Омск - Владивосток угрожал всем ножом

В итоге его задержала полиция
Станислав МУХИН
Поделиться:
Конфликт случился в одном из вагонов.Конфликт случился в одном из вагонов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В одном из вагонов поезда Омск - Владивосток вспыхнул конфликт. 42-летний пассажир из Читы решил скоротать время в дороге и принял на грудь. Правда, дозу алкоголя не рассчитал и перебрал. Пьяный мужчина начал конфликтовать с другими ехавшими в вагоне. Вел он себя очень агрессивно - материл людей и проводников. На замечания начальника поезда успокоиться тоже никак не отреагировал. Вместо этого разгоряченный дальневосточник схватил нож и стал всем угрожать. Он заявлял, что ему ничего за это не будет.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округ, на ближайшей станции мужчину задержали. Буйного пассажира с поезда сняла полиция. На него завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Любителю выпить грозит срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники ЧОП задержали мужчину, который пытался поджечь алкомаркет
В Омском ГАУ открылась выставка «Молодежное движение Омского Прииртышья: страницы истории»
«В момент эйфории не понимал, что нарушаю»: В Омске поймали дрифтеров, устроивших гонки на Левом берегу
Запущен конкурс для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика»
«Раскаиваюсь, что не уберегла свою принцессу»: Омичка, убившая дочь из-за крошек на полу, отрицает вину
Пьяный пассажир поезда Омск - Владивосток угрожал всем ножом
29 февраля в 13:00 Техно-Масленица от "Евразия Моторс"
После реконструкции на омском стадионе «Красная звезда» смогут играть футболисты «Иртыша»
ТНТ совместно с Министерством обороны запускает уникальный проект «Солдатки».
В Омске за хищение 5,7 млн будут судить экс-чиновника областного минспорта
Омские депутаты решают, как помочь «Тепловой компании» выйти из затяжного кризиса
В Омске после визита лже-газовиков загорелась квартира
Крупный животноводческий комплекс привлечен к административной ответственности
ФСБ задержала омича с крупной партией наркотиков из США
Получите двойные бонусы за полёты по России!
«Ростелеком» предложил способы модернизации региональной медицины на пятом ИТ-форуме в Омске
Из-за снегопада в омском аэропорту задержали ряд рейсов
«Был аномальный снегопад»: В мэрии объяснили, почему дороги после снегопада почищены плохо
Суд привлек к ответственности за нарушения правил хранения лекарственных препаратов
«Врачи в противочумных костюмах старались сесть подальше»: Стоматолог из Омска с Diamond Princess рассказал об ужасах больницы Владивостока
Водители, пытавшиеся объехать пробку на окраине Омска, попали в снежный плен
В центре Омска горела 9-этажка
Омские приставы взыскали с должников около 8 миллиардов рублей
В Омске на пешеходном переходе сбили девочку
Роспотребнадзор заявил об окончании эпидемии гриппа в Омске
Прокуратура проверит, законна ли покупка за 2,5 млн авто для главы Омского района
В Омске школьница избила 13-летнюю девочку из-за одежды
Омичей предупреждают о резком ухудшении погоды