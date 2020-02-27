Пьяный пассажир поезда Омск - Владивосток угрожал всем ножом

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:16:24+03:00

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В одном из вагонов поезда Омск - Владивосток вспыхнул конфликт. 42-летний пассажир из Читы решил скоротать время в дороге и принял на грудь. Правда, дозу алкоголя не рассчитал и перебрал. Пьяный мужчина начал конфликтовать с другими ехавшими в вагоне. Вел он себя очень агрессивно - материл людей и проводников. На замечания начальника поезда успокоиться тоже никак не отреагировал. Вместо этого разгоряченный дальневосточник схватил нож и стал всем угрожать. Он заявлял, что ему ничего за это не будет.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округ, на ближайшей станции мужчину задержали. Буйного пассажира с поезда сняла полиция. На него завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Любителю выпить грозит срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU