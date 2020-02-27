2020-02-27T13:38:17+03:00
Общество

После реконструкции на омском стадионе «Красная звезда» смогут играть футболисты «Иртыша»

Планируется, что в этом году там заменят искусственное покрытие поля и сделают новые беговые дорожки
Анна ЛИСОВАЯ
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Фото: 55redstar.ruФото: 55redstar.ru
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На заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам в горсовете рассмотрели очередные поправки в бюджет Омска на этот год. Он увеличился на 10 млн рублей. Почти вся эта сумма пойдет на покупку музыкальных инструментов для детских школ искусств.

Кроме того, часть уже существующих средств городской казны перераспределят. В частности 17,5 млн рублей направят на исполнение судебных решений по компенсациям для жильцов аварийных домов. Более 8 млн рублей пойдут на горячее питание детей с ограниченными возможностями. Еще 10,5 млн рублей запланированы на реконструкцию поля на стадионе «Красная звезда». Это совместный проект горадминистрации и областного минспорта в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

– Речь идет о демонтаже старого и монтаже нового искусственного покрытия и обустройства беговых дорожек. Обновление поля на «Красной звезде» – это очень хорошо, конечно, – подвел итог обсуждения председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов. – По крайней мере, на этом закрытом стадионе мы не будем зависеть от погоды, и там сможет проводить встречи ФК «Иртыш». Это не просто чье-то пожелание, а выполнение требований федерации футбола.

Окончательно изменения в бюджет депутаты примут на очередном заседании Омского горсовета, которое запланировано на 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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