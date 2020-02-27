В Омске за хищение 5,7 млн будут судить экс-чиновника областного минспорта

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:21:07+03:00

Кроме того, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении самодельного револьвера

Изменить размер текста: A A

Бывшего руководителя «Омского областного центра игровых видов спорта» Станислава Сухарева обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Кроме того, во версии следствия, фигурант похитил из бюджета 5,7 млн рублей.

– В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по материалам проверки региональных управлений ФСБ и МВД России, установлено, что в 2009-2017 годах фигурант уголовного дела похитил денежные средства бюджетного учреждения на сумму более 4,5 млн рублей путем фиктивного трудоустройства 7 лиц на различные должности, которые передали ему свои банковские карты в целях снятия денежных средств, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Кроме того, с 2013 по 2018 год Сухарев незаконно начислял премии подчиненным, а потом заставлял их «делиться». Также он ввел в заблуждение еще двоих подчиненных, заявив, что им необходимо перечислять на поддержку баскетбольной команды от 3 до 35 тысяч рублей. В общей сложности за счет таких махинаций омич увеличил свой доход еще на 1 млн 260 тысяч рублей. Уже во время обыска в квартире обвиняемого силовики обнаружили незаконно хранившийся самодельный револьвер.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело в отношении экс-чиновника передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU