В Омске за хищение 5,7 млн будут судить экс-чиновника областного минспорта
Бывшего руководителя «Омского областного центра игровых видов спорта» Станислава Сухарева обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Кроме того, во версии следствия, фигурант похитил из бюджета 5,7 млн рублей.
– В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по материалам проверки региональных управлений ФСБ и МВД России, установлено, что в 2009-2017 годах фигурант уголовного дела похитил денежные средства бюджетного учреждения на сумму более 4,5 млн рублей путем фиктивного трудоустройства 7 лиц на различные должности, которые передали ему свои банковские карты в целях снятия денежных средств, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.
Кроме того, с 2013 по 2018 год Сухарев незаконно начислял премии подчиненным, а потом заставлял их «делиться». Также он ввел в заблуждение еще двоих подчиненных, заявив, что им необходимо перечислять на поддержку баскетбольной команды от 3 до 35 тысяч рублей. В общей сложности за счет таких махинаций омич увеличил свой доход еще на 1 млн 260 тысяч рублей. Уже во время обыска в квартире обвиняемого силовики обнаружили незаконно хранившийся самодельный револьвер.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело в отношении экс-чиновника передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU