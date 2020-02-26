В Омске на пешеходном переходе сбили девочку
В результате происшествия пострадавшую увезли в больницу
Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверкиФото: Сергей ГАПОН
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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 26 февраля, утром в Кировском округе Омска.
По предварительным данным, 37-летняя водитель ехала по улице Ватутина на «Мицубиси Аутлендер». Женщина не остановилась на зебре и уже не успела притормозить перед вышедшей на дорогу 16-летней девочкой.
– В результате ДТП пешеход 16-летняя девушка доставлена в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU