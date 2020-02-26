Роспотребнадзор заявил об окончании эпидемии гриппа в Омске
Болеть стали в разы меньше
Эпидемия сошла на нет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Прошел пик заболеваемости гриппом в Омской области. Число зараженных гриппом и ОРВИ резко пошло на спад. В Роспотребнадзоре заявили и прекращении эпидемии в регионе, из-за которой в омских школах даже объявляли карантин.
В ведомстве отмечают резкое сокращение заболевших. С 17 по 24 февраля показатель заразившихся оказался на 13,8 % ниже эпидемического порога. Это почти на 21% меньше, чем обратилось в больницы за предыдущую неделю.
Санитарные врачи также отмечают, что процент гриппа среди заболевших по-прежнему высок и составляет около 84%.
ИСТОЧНИК KP.RU