2020-02-26T14:05:34+03:00
Общество

Роспотребнадзор заявил об окончании эпидемии гриппа в Омске

Болеть стали в разы меньше
Станислав МУХИН
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Эпидемия сошла на нет.Эпидемия сошла на нет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прошел пик заболеваемости гриппом в Омской области. Число зараженных гриппом и ОРВИ резко пошло на спад. В Роспотребнадзоре заявили и прекращении эпидемии в регионе, из-за которой в омских школах даже объявляли карантин.

В ведомстве отмечают резкое сокращение заболевших. С 17 по 24 февраля показатель заразившихся оказался на 13,8 % ниже эпидемического порога. Это почти на 21% меньше, чем обратилось в больницы за предыдущую неделю.

Санитарные врачи также отмечают, что процент гриппа среди заболевших по-прежнему высок и составляет около 84%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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