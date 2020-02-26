2020-02-26T13:58:55+03:00
Общество

Прокуратура проверит, законна ли покупка за 2,5 млн авто для главы Омского района

В СМИ сообщалось, что это это было сделано с нарушениями
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Появилась информация, что конкурс на закупку машины был проведен с нарушениями.Появилась информация, что конкурс на закупку машины был проведен с нарушениями.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Прокуратура проверит, насколько законна приобретение служебного автомобиля, который будет использоваться администрацией Омского района. Ранее в СМИ появилась информация, что конкурс на закупку машины был проведен с нарушениями.

– Основанием для проведения проверки послужили сообщения средств массовой информации о возможных нарушениях закона при объявлении аукциона на поставку легкового автомобиля для муниципальных нужд, стоимостью около 2,5 млн рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В случае подтверждения в ходе надзорных мероприятий фактов нарушений законодательства будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске на пешеходном переходе сбили девочку
Роспотребнадзор заявил об окончании эпидемии гриппа в Омске
Прокуратура проверит, законна ли покупка за 2,5 млн авто для главы Омского района
В Омске школьница избила 13-летнюю девочку из-за одежды
Омичей предупреждают о резком ухудшении погоды
Центр Омска перекроют из-за празднования Масленицы
Омских медиков, которых родные многодетной матери обвиняют в ее смерти, проверит прокуратура
В Омске будут судить директора турагентства, обманувшего 8 клиентов
Стал известен соперник омского «Авангарда» в плей-офф КХЛ
В центре Омска изнасиловали девушку
Объявлена дата премьеры сериала «Патриот» на ТНТ с Алексеем Базановым и Владимиром Сычевым!
Сериал «Колл-центр» выйдет на ТНТ
В минздраве начали проверку по факту внезапной смерти многодетной омички
Школа на окраине Омска: разбитый санузел, отсутствие воды и мышиный помет в еде
Омичи пожаловались на огромные сосульки, которые свисают с крыши школы
Прокуратура проверяет информацию об омичке, которая держит детей в холодном сарае
Стало известно, сколько миллиардеров в Омской области
Омичка порезалась при покупке ножа и подала в суд на магазин
Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов
Аглая Тарасова, Евгений Стычкин, Владимир Яглыч в новомфильме ТНТ «Золотое кольцо»
Омичка, заявившая в полицию, сама оказалась воровкой
Как не испортить Масленицу маслом?
У омичей осталось меньше недели, чтобы подать заявку на ремонт двора
В реке в Омской области снова обнаружили значительную концентрацию марганца
«Росводоканал Омск»: время передавать показания приборов учёта