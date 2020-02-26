Прокуратура проверит, законна ли покупка за 2,5 млн авто для главы Омского района
Прокуратура проверит, насколько законна приобретение служебного автомобиля, который будет использоваться администрацией Омского района. Ранее в СМИ появилась информация, что конкурс на закупку машины был проведен с нарушениями.
– Основанием для проведения проверки послужили сообщения средств массовой информации о возможных нарушениях закона при объявлении аукциона на поставку легкового автомобиля для муниципальных нужд, стоимостью около 2,5 млн рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В случае подтверждения в ходе надзорных мероприятий фактов нарушений законодательства будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU