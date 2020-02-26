2020-02-26T13:14:02+03:00
Происшествия

В Омске школьница избила 13-летнюю девочку из-за одежды

Приятельница решила, что потерпевшая покупает вещи в «неправильном магазине»
Анна МИКУЛА
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Девочка получила серьезные травмы.Девочка получила серьезные травмы.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Инцидент произошел в Амурском поселке. 13-летнюю местную жительницу доставили в больницу с тяжелой травой головы и сломанным носом. Как выяснилось, так жестоко ее избила другая девочка – 15-летняя школьница.

– Как предварительно установили полицейские, вечером 24 февраля около магазина по улице 27-й Северной между пострадавшей и ее 15-летней знакомой произошел конфликт, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Причиной разногласий стало то, что девочки приобретают одежду в разных магазинах.

Пострадавшая девочка сейчас лечится в больнице, а в отношении ее обидчицы начали проверку правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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