В Омске школьница избила 13-летнюю девочку из-за одежды

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в Амурском поселке. 13-летнюю местную жительницу доставили в больницу с тяжелой травой головы и сломанным носом. Как выяснилось, так жестоко ее избила другая девочка – 15-летняя школьница.

– Как предварительно установили полицейские, вечером 24 февраля около магазина по улице 27-й Северной между пострадавшей и ее 15-летней знакомой произошел конфликт, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Причиной разногласий стало то, что девочки приобретают одежду в разных магазинах.

Пострадавшая девочка сейчас лечится в больнице, а в отношении ее обидчицы начали проверку правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU