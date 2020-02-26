Омичей предупреждают о резком ухудшении погоды
Конец последней зимнего месяца в Омске будет ненастным. О разгуле стихии, который начнется уже в ближайшие часы предупредили в областном МЧС.
Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 26 февраля, вечером с сохранением на сутки 27 февраля и первую половину ночи 28 февраля местами по Омской области ожидается усиление ветра порывами от 17 до 22 м/с. По шкале Бофорта это уже считается штормом.
Также синоптики предупреждают о снеге с дождем, метели и гололедице. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на дорогах.
Непогода.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU