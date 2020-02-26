Омичей предупреждают о резком ухудшении погоды

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:22:55+03:00

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Конец последней зимнего месяца в Омске будет ненастным. О разгуле стихии, который начнется уже в ближайшие часы предупредили в областном МЧС.

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 26 февраля, вечером с сохранением на сутки 27 февраля и первую половину ночи 28 февраля местами по Омской области ожидается усиление ветра порывами от 17 до 22 м/с. По шкале Бофорта это уже считается штормом.

Также синоптики предупреждают о снеге с дождем, метели и гололедице. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на дорогах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/763005" frameborder="0"></iframe> Непогода.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU