Центр Омска перекроют из-за празднования Масленицы

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:45:02+03:00

В ближайшие выходные в перекроют проезд по центру города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По улице Ленина нельзя будет проехать два дня

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Началась Масленичная неделя. В историческом центре Омска запланированы праздничные гулянья, поэтому там нельзя будет проехать в течение двух выходных дней.

Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов, что движение по улице Ленина (от площади Победы до пересечения с улицами Партизанской и Щербанева) будет закрыто с 14.00 29 февраля до 21.00 1 марта.

Также в местах проведения праздничных мероприятий будет также запрещена парковка всех видов транспорта с 08.00 29 февраля до 21.00 1 марта.

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU