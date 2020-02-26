2020-02-26T12:45:02+03:00
Общество

Центр Омска перекроют из-за празднования Масленицы

По улице Ленина нельзя будет проехать два дня
Анна МИКУЛА
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В ближайшие выходные в перекроют проезд по центру города.В ближайшие выходные в перекроют проезд по центру города.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Началась Масленичная неделя. В историческом центре Омска запланированы праздничные гулянья, поэтому там нельзя будет проехать в течение двух выходных дней.

Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов, что движение по улице Ленина (от площади Победы до пересечения с улицами Партизанской и Щербанева) будет закрыто с 14.00 29 февраля до 21.00 1 марта.

Также в местах проведения праздничных мероприятий будет также запрещена парковка всех видов транспорта с 08.00 29 февраля до 21.00 1 марта.

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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