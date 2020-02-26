2020-02-26T11:20:08+03:00
Общество

В Омске будут судить директора турагентства, обманувшего 8 клиентов

В общей сложности он похитил более 900 тысяч
Анна МИКУЛА
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В общей сложности директор турфирмы похитил более 900 тысяч.В общей сложности директор турфирмы похитил более 900 тысяч.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Омске будут судить 35-летнего директора турфирмы, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

По версии обвинения, предприниматель собрал с клиентов более 900 тысяч на путевки, но деньги эти потратил не по назначению. Восемь человек остались без долгожданного отдыха.

– Вину в совершенном преступлении он признал, однако ущерб перед потерпевшими не возместил, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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