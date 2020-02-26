Стал известен соперник омского «Авангарда» в плей-офф КХЛ
"Ястребы" снова проиграли свой матч регулярного чемпионата
Уфа и Омск давние соперники.
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Закончился регулярный чемпионат КХЛ. Омский «Авангард» провел свой последний матч. На домашнем льду в Балашихе омичи уступили "Автомобилисту" из Екатеринбурга - 2:4. Для омичей это уже седьмое поражения в последних девяти играх. В итоге на Востоке "Авангард" стал лишь третьим.
Также стал известен соперник "ястребов" по плей-офф. Наша команда попала на уфимский "Салават Юлаев". У них шестое место в Западной конференции. В прошлом году подопечные Боба Хартли прошли уфимскую команду в играх плей-офф.
ИСТОЧНИК KP.RU