Стал известен соперник омского «Авангарда» в плей-офф КХЛ

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:07:25+03:00

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Закончился регулярный чемпионат КХЛ. Омский «Авангард» провел свой последний матч. На домашнем льду в Балашихе омичи уступили "Автомобилисту" из Екатеринбурга - 2:4. Для омичей это уже седьмое поражения в последних девяти играх. В итоге на Востоке "Авангард" стал лишь третьим.

Также стал известен соперник "ястребов" по плей-офф. Наша команда попала на уфимский "Салават Юлаев". У них шестое место в Западной конференции. В прошлом году подопечные Боба Хартли прошли уфимскую команду в играх плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU