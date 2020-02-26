В центре Омска изнасиловали девушку
Негодяя удалось поймать прохожим
.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Инцидент произошел рано утром 21 февраля на улице Ильинской. В нескольких сотнях метров от исторического центра города на девушку напал прохожий и, угрожая ножом, изнасиловал ее. Преступника задержали очевидцы ЧП, прибежавшие на крики потерпевшей. Им оказался 34-летний житель Омского района.
– В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.
ИСТОЧНИК KP.RU