В центре Омска изнасиловали девушку

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:01:02+03:00

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Инцидент произошел рано утром 21 февраля на улице Ильинской. В нескольких сотнях метров от исторического центра города на девушку напал прохожий и, угрожая ножом, изнасиловал ее. Преступника задержали очевидцы ЧП, прибежавшие на крики потерпевшей. Им оказался 34-летний житель Омского района.

– В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU