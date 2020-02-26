2020-02-26T08:59:55+03:00
Общество

Школа на окраине Омска: разбитый санузел, отсутствие воды и мышиный помет в еде

Учебное заведение, по словам местных жителей, находится в Порт-Артуре
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_vkФото: vk.com/omsk_vk
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Омичи рассказали в соцсетях об антисанитарных условиях в школе № 114, расположенной на улице 19-й Марьяновской в Порт-Артуре. По утверждению анонимного автора, в учебном заведении разбитые санузлы, у детей даже нет возможности помыть руки, а в школьной столовой дают фактически несъедобную еду.

Фото: vk.com/omsk_vk

Фото: vk.com/omsk_vk

– В школе со дня ее основания ни разу не проводился капитальный ремонт, – говорится в посте, размещенном в паблике «Омск ВК». – Крыша течет, в школе холодно, дует из щелей. В туалетах из трех кабинок работает только одна. Остальные заколочены. Канализация находится в ужасном состоянии. Вонь стоит такая, что режет глаза. В столовой отвратительно кормят, еда всегда холодная и невкусная. Мало того, зачастую в тарелке можно найти посторонние предметы – куски шпаклевки, которые падают с потолка, или мышиный помет. Грызунов в этой школе, больше чем учеников.

Также анонимный автор рассказывает, что в медпункте учебного заведения нет даже банальных перекиси и зеленки и оказать помощь поранившемуся ребенку там даже не смогут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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