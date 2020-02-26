Омичи пожаловались на огромные сосульки, которые свисают с крыши школы

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:25:29+03:00

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Настоящие сталактиты выросли на крыше школы № 15, расположенной в Амуре. Родители бьют тревогу и переживают, что огромные сосульки могут упасть на головы учеников.

– Дети вышли второй день после карантина. Вопрос, неужели за 1,5 недели карантина администрация не смогла обезопасить детей? – пишет в соцсетях омичка под ником Нелли Дайс.

К своему обращению она прикрепила хэштег #жалоба55, а значит его обязаны будут рассмотреть сотрудники горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU