Омичи пожаловались на огромные сосульки, которые свисают с крыши школы
Учебное заведение находится в Амуре
Фото: vk.com/chp55
Изменить размер текста:
Настоящие сталактиты выросли на крыше школы № 15, расположенной в Амуре. Родители бьют тревогу и переживают, что огромные сосульки могут упасть на головы учеников.
– Дети вышли второй день после карантина. Вопрос, неужели за 1,5 недели карантина администрация не смогла обезопасить детей? – пишет в соцсетях омичка под ником Нелли Дайс.
К своему обращению она прикрепила хэштег #жалоба55, а значит его обязаны будут рассмотреть сотрудники горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU