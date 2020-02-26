2020-02-26T09:01:15+03:00
Общество

Прокуратура проверяет информацию об омичке, которая держит детей в холодном сарае

О неблагополучной, по ее мнению, семье сообщила жительница Калачинска
Анна МИКУЛА
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Прокуратура проверяет информацию об омичке, которая держит детей в холодном сарае.Прокуратура проверяет информацию об омичке, которая держит детей в холодном сарае.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Пугающее сообщение появилось в соцсетях. Подписчица паблика «Алло, Калачинск!» Елена Полякова рассказала о вопиющей истории: якобы ее соседка держит своих маленьких детей в холодном сарае, морит их голодом и периодически бьет. По словам женщины, она даже сообщала о происходящем в местную опеку, но должной реакции не последовало.

– Недавно звонила по поводу одной «мамочки», если ее, конечно, можно так назвать, рассказала правду, – пишет автор поста. – А они, мало того, что ехали долго и ничего не проверили, в «дом» не зашли, хотя надо было, там такой сарай, холод и т. д. С соседями не поговорили, просто приехали, сказали, мы вам верим. Так держать, органы опеки, пусть дети живут в неблагополучной семье, пусть в холодном сарае, пусть живут на одни детские (не по уходу, а детские). Пусть она их бьет, опека подождет, пока что-то не случится.

Позже этот пост был удален. Тем не менее историей уже заинтересовались силовики.

– В ходе надзорных мероприятий будет проверена информация о возможных нарушениях прав несовершеннолетних на достойные условия проживания, а также, в случае подтверждения фактов нарушений в деятельности уполномоченных органов, дана оценка законности действий должностных лиц, – говорится в сообщении областной прокуратуры. – По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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