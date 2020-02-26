Стало известно, сколько миллиардеров в Омской области
Очередные итоги года подвели в налоговой службе. Там проанализировали декларации, поданные омичами. Благодаря им удалось выяснить, сколько в регионе живет миллиардеров. Как оказалось, всего таких 7 человек. Самый богатый заработал около 6 миллиардов. Естественно, все они занимаются бизнесом.
- Индивидуальные предприниматели, заявившие доход свыше 1 млрд рублей, развивают свой бизнес в таких направлениях, как оптовая торговля зерном, мясом и мясопродуктами, – отметили в ведомстве.
По данным налоговой еще свыше 10 тысяч омичей задекларировал, который составляет от 1 до 10 миллионов.
ИСТОЧНИК KP.RU