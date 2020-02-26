Омичка порезалась при покупке ножа и подала в суд на магазин

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:46:52+03:00

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Неприятный инцидент произошел в сентябре в омском гипермаркете, расположенном в Амуре. Одна из покупательниц выбирала там нож, зачем-то решила проверить его на себе и сильно порезалась. Потерпевшая испугалась и даже вызвала скорую.

Через какое-то время со справкой от медиков она отправилась в суд.

– Как следует из заключения эксперта, обнаружено повреждение в виде резаной раны правой кисти, которое не причинило вреда здоровью и могло образоваться от воздействия предмета с острым краем (в том числе лезвием ножа), – рассказали в Центральном районном суде. – Копией карты вызова скорой медпомощи подтверждается вызов бригады. Доказательств того, что вред здоровью истицей получен в ином месте и при иных обстоятельствах, а также в иную дату стороной ответчика не представлено. Из ответа на претензию следует что ответчик не оспаривая произошедшие события указывает на невнимательность истицы при выборе товара. С учетом изложенных обстоятельств, а также исходя из совокупного анализа представленных в дело доказательств, суд заключает, что факт причинения вреда здоровью истицы при обстоятельствах ею указанных нашел свое подтверждение. Тяжесть вреда здоровью сторонами не оспорена.

В итоге стороны пришли к мировому соглашению. Сумма компенсации не озвучивается.

ИСТОЧНИК KP.RU