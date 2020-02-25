Омичка, заявившая в полицию, сама оказалась воровкой
В запутанной истории пришлось разбираться полицейским. К ним позвонила омичка с жалобой, что ее незаконно лишили свободы. Знакомый не выпускал женщину из своей квартиры. Приехавший наряд выяснил, что не просто так. Оказывается, омичка просила у хозяина квартиры занять денег. После отказа он заметил, что пропали 3 тысячи бат, которые он привез из Таиланда. На требование вернуть украденное знакомая ответила отказом. Тогда хозяин квартиры заблокировал ее в своем жилище.
Как рассказали в пресс-службе омской полиции, позже женщина призналась в краже. Валюту она обменяла в ломбарде, где выкупила свой мобильник. На них же омичка купила и выпивки. Теперь на нее завели уголовное дело по статье "Краже". Ей светит срок.
ИСТОЧНИК KP.RU