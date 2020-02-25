2020-02-25T14:14:10+03:00
Происшествия

Омичка, заявившая в полицию, сама оказалась воровкой

Она пожаловалась, что ее не выпускают из жилища
Станислав МУХИН
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В запутанной истории пришлось разбираться полицейским. К ним позвонила омичка с жалобой, что ее незаконно лишили свободы. Знакомый не выпускал женщину из своей квартиры. Приехавший наряд выяснил, что не просто так. Оказывается, омичка просила у хозяина квартиры занять денег. После отказа он заметил, что пропали 3 тысячи бат, которые он привез из Таиланда. На требование вернуть украденное знакомая ответила отказом. Тогда хозяин квартиры заблокировал ее в своем жилище.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, позже женщина призналась в краже. Валюту она обменяла в ломбарде, где выкупила свой мобильник. На них же омичка купила и выпивки. Теперь на нее завели уголовное дело по статье "Краже". Ей светит срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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