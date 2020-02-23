Стало известно, какая погода ждет омичей в начале марта

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:05:54+03:00

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Появился долгосрочный прогноз на погоду в Омской области в начале марта. Месяц получится разноплановым. Дневная температура постоянно будет колебаться от минуса к плюсу. Из-за этого на дорогах возможен сильный гололед. Также, по данным метеорологов, омичей ждет ветреный март. Средняя скорость ветра будет 8-9 метров в секунду.

Начнется месяц со стандартных -4...-6 градусов днем. Ночами будет подмораживать сильнее. В первые 10 дней возможен снег и даже небольшой весенний дождь. Самыми теплыми днями в начале марта станут 4 и 5 марта. В эти дни воздух прогреется до +5 и +3 градусов соответственно. Однако после этого придут заморозки до -10.

ИСТОЧНИК KP.RU