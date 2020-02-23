Омичка на джипе насмерть сбила 81-летнюю пенсионерку

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:56:43+03:00

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Трагически закончилась субботняя авария в Омске. Все случилось рано утром. 44-летняя женщина на внедорожнике Suzuki Grand Vitara ехала по улице 24-я Северная. В районе остановки «ПТСК» на проезжую часть неожиданно вышла пожилая омичка. Водитель заметила пенсионерку на дороге, но затормозить уже не успела. В итоге джип сбил пешехода, переходившую проезжую часть в неположенном месте.

Как сообщает пресс-служба омской Госавтоинспекции, с тяжелыми травмами пенсионерку увезли в больницу с места аварии. Врачи боролись за ее жизнь, однако позже женщина все же скончалась. По факту аварии проводится проверка, но виновником, скорее всего, окажется погибшая.

ИСТОЧНИК KP.RU