В Омске студенты к 23 февраля выстроились в огромную звезду

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:43:50+03:00

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Необычный флешмоб к 23 февраля устроили омские студенты колледжа транспортного строительства. День Защитника отечества они отметили яркой акцией. Они приняли участие в патриотическом флешмобе "Звезда героя". Фигуру из студентов они выстроили на заднем дворе учебного заведения. Чтобы изобразить звезду потребовалось немного времени и 387 человек.

Фото фигуры появилось в социальных сетях. Большинство омичей позитивно отреагировали на такую акцию. Но нашлись и те, кто заметили, что звезда все-таки могла бы быть немного и поровнее.

ИСТОЧНИК KP.RU