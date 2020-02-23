2020-02-23T10:43:50+03:00
Общество

В Омске студенты к 23 февраля выстроились в огромную звезду

В построении фигуры приняли участие почти 400 студентов.
Станислав МУХИН
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В построении фигуры приняли участие почти 400 студентов.В построении фигуры приняли участие почти 400 студентов.Фото: ВКонтакте
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Необычный флешмоб к 23 февраля устроили омские студенты колледжа транспортного строительства. День Защитника отечества они отметили яркой акцией. Они приняли участие в патриотическом флешмобе "Звезда героя". Фигуру из студентов они выстроили на заднем дворе учебного заведения. Чтобы изобразить звезду потребовалось немного времени и 387 человек.

Фото фигуры появилось в социальных сетях. Большинство омичей позитивно отреагировали на такую акцию. Но нашлись и те, кто заметили, что звезда все-таки могла бы быть немного и поровнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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