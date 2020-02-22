Омичка приставила нож к горлу матери и потребовала денег

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:46:17+03:00

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Семейные разборки в одной из квартир в Фадино закончились в полиции. А все из-за того, что пьяная 25-летняя омичка хотела продолжения веселого вечера. Она пришла домой и стала требовать у пожилой бабушки денег на выпивку. После отказа сибирячка схватила нож и приставила его уже к горлу 50-летней матери. Испугавшиеся женщины отдали агрессивной родственнице последнюю тысячу рублей.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, после этого мать омички заявила в полицию. Ранее судимую за кражи 25-летнюю дочь уже задержали. На нее завели уголовное дело по статье "Грабеж". Агрессивной девушке грозит новый срок - до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU