В Омске на 92-м году умерла мама Любови Полищук
В возрасте 91 года умерла мама омички, легендарной актрисы Любови Полищук. Ольга Пантелеевна Полищук умерла в своей квартире в центре Омска. Об этом сообщил ее внук актер Алексей Макаров. Свою звездную дочь она пережила на 13 лет.
- Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928 – 21 февраля 2020. Светлая память, – сделал запись Макаров у себя в Instagram.
Последний раз Алексей Макаров видел свою бабушку в декабре. Он перед Новым Годом прилетал в Омск навестить ее. Ольге Пантелеевне артист привез огромный букет красных роз.
Добавим, что в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске" 6 лет назад Ольга Пантелеевна признавалась: она была строгой мамой для своей дочери. Каждый год поминала дочь борщом и пампушками. В семье Полищук очень любили украинскую кухню.
Мама Любови ПОЛИЩУК: «Помяну дочь борщом и варениками».Татьяна ЭЙХМАН
ИСТОЧНИК KP.RU