В Омске на 92-м году умерла мама Любови Полищук

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:23:57+03:00

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В возрасте 91 года умерла мама омички, легендарной актрисы Любови Полищук. Ольга Пантелеевна Полищук умерла в своей квартире в центре Омска. Об этом сообщил ее внук актер Алексей Макаров. Свою звездную дочь она пережила на 13 лет.

- Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928 – 21 февраля 2020. Светлая память, – сделал запись Макаров у себя в Instagram.

Последний раз Алексей Макаров видел свою бабушку в декабре. Он перед Новым Годом прилетал в Омск навестить ее. Ольге Пантелеевне артист привез огромный букет красных роз.

Добавим, что в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске" 6 лет назад Ольга Пантелеевна признавалась: она была строгой мамой для своей дочери. Каждый год поминала дочь борщом и пампушками. В семье Полищук очень любили украинскую кухню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/505241" frameborder="0"></iframe> Мама Любови ПОЛИЩУК: «Помяну дочь борщом и варениками».Татьяна ЭЙХМАН

ИСТОЧНИК KP.RU