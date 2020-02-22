2020-02-22T09:23:57+03:00
Общество

В Омске на 92-м году умерла мама Любови Полищук

Незадолго до смерти ее навестил внук - актер Алексей Макаров
Станислав МУХИН
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Ольге Пантелеевне был 91 год.Ольге Пантелеевне был 91 год.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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В возрасте 91 года умерла мама омички, легендарной актрисы Любови Полищук. Ольга Пантелеевна Полищук умерла в своей квартире в центре Омска. Об этом сообщил ее внук актер Алексей Макаров. Свою звездную дочь она пережила на 13 лет.

- Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928 – 21 февраля 2020. Светлая память, – сделал запись Макаров у себя в Instagram.

Последний раз Алексей Макаров видел свою бабушку в декабре. Он перед Новым Годом прилетал в Омск навестить ее. Ольге Пантелеевне артист привез огромный букет красных роз.

Добавим, что в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске" 6 лет назад Ольга Пантелеевна признавалась: она была строгой мамой для своей дочери. Каждый год поминала дочь борщом и пампушками. В семье Полищук очень любили украинскую кухню.

Мама Любови ПОЛИЩУК: «Помяну дочь борщом и варениками».Татьяна ЭЙХМАН

ИСТОЧНИК KP.RU

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