2020-02-21T11:48:07+03:00
Общество

В Омске будут судить предпринимателя, который похитил 18,4 млн при ремонте дорог

Руководителя ООО «Дорстрой» обвиняют в махинациях с налогами
Анна МИКУЛА
Поделиться:
..Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Директора ООО «Дорстрой» Нвера Авеяна обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, он провернул аферу с налогом на добавленную стоимость. В документах значилось, что предприниматель перечислял его субподрядчикам в составе оплаты за выполненные услуги. Но после проверки выяснилось, что все работы на самом деле производились силами самого «Дорстроя».

– В период с 2016-2017 годов это позволило уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 18,4 млн рублей, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Обвиняемый вину не признал в полном объеме, при этом принял меры к частичному возмещению ущерба в размере чуть более 1 млн рублей. В рамках уголовного дела прокурор в целях возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, заявил гражданский иск. На имущество обвиняемого судом наложен арест.

Накануне уголовное дело в отношении Авеяна утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске будут судить предпринимателя, который похитил 18,4 млн при ремонте дорог
22-летний омич, из-за которого в ДТП парню оторвало ногу, пойдет под суд
«Квартет И», Павел Деревянко и Александр Ревва встретят весну на ТНТ4
Сотрудников омского СКР отметили за заслуги в благотворительной деятельности
В Омском ГАУ свой праздник отметили омские студотрядовцы
Tele2 избавилась от фраз-раздражителей
Омские абоненты «Ростелекома» за 2019 год проговорили более восьми миллионов минут
В Омске на Пушкинском тракте микроавтобус насмерть сбил пешехода
Александр Робак: «Война семей» - мы сделали интересную историю»
Росприроднадзор назвал еще одного виновника вредных выбросов
Омские волонтеры снимают мультфильмы на основе работ особенных ребятишек
Богатейшего депутата Омска, подозреваемого в махинациях с тарифами на газ, отпустили под домашний арест
В малой компьютерной академии «ШАГ» начался новый набор