В Омске будут судить предпринимателя, который похитил 18,4 млн при ремонте дорог

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:48:07+03:00

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Директора ООО «Дорстрой» Нвера Авеяна обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, он провернул аферу с налогом на добавленную стоимость. В документах значилось, что предприниматель перечислял его субподрядчикам в составе оплаты за выполненные услуги. Но после проверки выяснилось, что все работы на самом деле производились силами самого «Дорстроя».

– В период с 2016-2017 годов это позволило уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 18,4 млн рублей, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Обвиняемый вину не признал в полном объеме, при этом принял меры к частичному возмещению ущерба в размере чуть более 1 млн рублей. В рамках уголовного дела прокурор в целях возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, заявил гражданский иск. На имущество обвиняемого судом наложен арест.

Накануне уголовное дело в отношении Авеяна утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU