22-летний омич, из-за которого в ДТП парню оторвало ногу, пойдет под суд

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:37:35+03:00

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В ближайшее время передадут уголовное дело на 22-летнего омича. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью из-за нарушения правил дорожного движения. Как выяснили следователи, водитель Toyota Mark II установил осенью шины, которые не соответствовали размеру колес авто. Из-за этого произошла авария на мокрой дороге в октябре прошлого года.

- В сложных дорожных и метеорологических условиях по мокрой проезжей части в темное время суток водитель не справился с управлением на изгибе дороги в районе дома № 9 по улице Кирова. Автомобиль занесло к остановке «Омский дом дружбы», где он поочередно наехал на стоявшую в попутном направлении машину и пассажира, который выходил из нее, — рассказали детали ДТП в пресс-службе областной прокуратуры.

В этой аварии 22-летний оимч лишился ноги. Он до сих пор приходит в себя и останется инвалидом. Водитель Toyota Mark II грозит тюрьма.

ИСТОЧНИК KP.RU