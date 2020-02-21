2020-02-21T09:43:45+03:00
Общество

В Омске на Пушкинском тракте микроавтобус насмерть сбил пешехода

Он перебегал дорогу ночью
Станислав МУХИН
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Шансов выжить у пешеходов не было.Шансов выжить у пешеходов не было.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Трагически закончилась авария на Пушкинском тракте. В полночь дорогу в неположенном месте попытался перебежать пешеход. Однако в темноте его было очень плохо видно. В итоге пешехода сбил микроавтобус "Фиат". Водитель не успел затормозить. Все случилось в районе остановки «Сады Энергия». Шансов выжить, как сообщает пресс-служба омской полиции, у пешехода не было. Он погиб на месте.

По факту смерти омича проводится проверка. Но, скорее всего, виновным признают 51-летнего омича. Он перебегал дорогу в неположенном месте и не убедился в отсутствии машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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