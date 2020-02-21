В Омске на Пушкинском тракте микроавтобус насмерть сбил пешехода
Он перебегал дорогу ночью
Шансов выжить у пешеходов не было.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Трагически закончилась авария на Пушкинском тракте. В полночь дорогу в неположенном месте попытался перебежать пешеход. Однако в темноте его было очень плохо видно. В итоге пешехода сбил микроавтобус "Фиат". Водитель не успел затормозить. Все случилось в районе остановки «Сады Энергия». Шансов выжить, как сообщает пресс-служба омской полиции, у пешехода не было. Он погиб на месте.
По факту смерти омича проводится проверка. Но, скорее всего, виновным признают 51-летнего омича. Он перебегал дорогу в неположенном месте и не убедился в отсутствии машин.
ИСТОЧНИК KP.RU