2020-02-21T08:48:00+03:00
Общество

Росприроднадзор назвал еще одного виновника вредных выбросов

Предприятие превысило норму по выбросам аммиака
Станислав МУХИН
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Не проходит и недели, чтобы омичи не пожаловались на выбросы. В очередной раз нашли виновника загрязнения атмосферы. Об этом заявили в региональном Росприроднадзоре.

- По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении АО «Омсктрансмаш», выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха в части превышения установленного норматива предельно допустимого выброса аммиака, – цитирует ТАСС ответ Росприроднадзора на свой запрос.

Добавим, что издание сообщает и об итогах проверок на ОНПЗ и "ОмскВодоканале". Превышения вредных выбросов на их территории найдено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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