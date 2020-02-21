Росприроднадзор назвал еще одного виновника вредных выбросов

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:48:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Не проходит и недели, чтобы омичи не пожаловались на выбросы. В очередной раз нашли виновника загрязнения атмосферы. Об этом заявили в региональном Росприроднадзоре.

- По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении АО «Омсктрансмаш», выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха в части превышения установленного норматива предельно допустимого выброса аммиака, – цитирует ТАСС ответ Росприроднадзора на свой запрос.

Добавим, что издание сообщает и об итогах проверок на ОНПЗ и "ОмскВодоканале". Превышения вредных выбросов на их территории найдено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU