В омских Нефтяниках по-новому будут работать светофоры
Участок на пересечении проспекта Менделеева и улицы Заозерной в городке Нефтяников признали аварийно опасным.
Чтобы развести транспортные и пешеходные потоки, а также упорядочить движение на перекрестке там изменили фазу работы светофора.
Иллюстрация предоставлена департаментом информационной политики.
– В итоге откорректирована организация дорожного движения: сначала транспортный поток поворачивает налево с проспекта Менделеева – с обоих подходов к перекрестку, а в следующей фазе движется прямо и направо, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Таким образом, пешеходы, следующие со стороны улицы Заозерной, начинают движение лишь после того, как завершается движения транспорта направо – с улицы Заозерной на проспект Менделеева в сторону улицы Бархатовой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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