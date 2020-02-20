2020-02-20T14:02:44+03:00
Общество

В омских Нефтяниках по-новому будут работать светофоры

Фазы их работы изменили, чтобы обезопасить участок дороги на перекрестке проспекта Менделеева и улицы Заозерной
Анна МИКУЛА
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В омских Нефтяниках по-новому будут работать светофоры.В омских Нефтяниках по-новому будут работать светофоры.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Участок на пересечении проспекта Менделеева и улицы Заозерной в городке Нефтяников признали аварийно опасным.

Чтобы развести транспортные и пешеходные потоки, а также упорядочить движение на перекрестке там изменили фазу работы светофора.

Иллюстрация предоставлена департаментом информационной политики.

Иллюстрация предоставлена департаментом информационной политики.

– В итоге откорректирована организация дорожного движения: сначала транспортный поток поворачивает налево с проспекта Менделеева – с обоих подходов к перекрестку, а в следующей фазе движется прямо и направо, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Таким образом, пешеходы, следующие со стороны улицы Заозерной, начинают движение лишь после того, как завершается движения транспорта направо – с улицы Заозерной на проспект Менделеева в сторону улицы Бархатовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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