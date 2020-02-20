2020-02-20T13:43:11+03:00
Дом. Семья

Омичам предлагают придумать имя для новорожденной капибары

Зверек появился на свет в Экоцентре
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskФото: vk.com/omsk
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У пары капибар – Капыча и Марфы – родился малыш. Счастливое событие в семействе водосвинковых, проживающих в Омском экоцентре, произошло еще в декабре. Но сотрудники зоопарка ждали, когда малыш окончательно окрепнет, и вот теперь его готовы представить миру.

Как рассказали в департаменте образования администрации Омска, два месяца маленький самец жил в доме у методиста «Экоцентра» Виктории Пропп, питался козьим молоком и искусственными смесями, а также успел съесть все запасы традесканции из оранжереи. После адаптации малыш какое-то время скучал в карантине в ожидании отдельного вольера. И вот теперь он осваивается на новом месте и привыкает к «удобствам» – теплому полу и большой ванне.

Омичей просят предлагать свои варианты имени для зверька. Свои варианты можно присылать по адресу: 55zoopark@mail.ru до 8 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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