2020-02-20T13:23:32+03:00
Общество

В этом году на ремонт тротуаров и дворов в Омске потратят 100 млн

Особое внимание обещают уделить и проездам в частном секторе
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Окончательно со списком тротуаров и проездов, которые отремонтируют в этом году, в мэрии определятся весной.Окончательно со списком тротуаров и проездов, которые отремонтируют в этом году, в мэрии определятся весной.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Омская мэрия обнародовала сумму, которую планируют потратить на ремонт тротуаров и междворовых проездов в городе. На эти цели выделили 100 млн рублей. Участки, которые будут приведены в порядок, выбрали сами местные жители. Очередность работ определят весной. При этом особое внимание обещают уделить дорогам в частном секторе.

– В приоритете у «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» также ремонт и благоустройство улиц, названных именами Героев Советского Союза и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, – отметил первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков. – Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также планируются обустройство тротуаров на автомобильных дорогах, расположенных в секторе индивидуальной жилой застройки: ул. 12 Декабря, ул. 1-й Красной Звезды, ул. 1-я Марьяновская, улицы 8-я Восточная и Сыропятская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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