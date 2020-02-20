Водитель трактора попал в больницу после аварии с фурой под Омском

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:57:03+03:00

Один человек попал в больницу [фото]

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Крупная авария произошла на трассе под Омском. В районе 819 км автодороги Челябинск – Новосибирск рано утром столкнулись трактор «Беларусь» с грузовой машиной «Вольво». Удар был такой силы, что машины разбросало по дороге. Трактор смяло пополам. Фура улетела в кювет. Части от разбитых машин разлетелись на десятки метров.

- Предварительно установлено, что водитель трактора 1973 г.р. допустил столкновение с грузовым автомобилем. В итоге он доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - прокомментировали аварию в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU