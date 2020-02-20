2020-02-20T12:57:03+03:00
Происшествия

Водитель трактора попал в больницу после аварии с фурой под Омском

Один человек попал в больницу [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Серьезная авария на трассе. ФОТО: Госавтоинспекция по Омской областиСерьезная авария на трассе. ФОТО: Госавтоинспекция по Омской области
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла на трассе под Омском. В районе 819 км автодороги ЧелябинскНовосибирск рано утром столкнулись трактор «Беларусь» с грузовой машиной «Вольво». Удар был такой силы, что машины разбросало по дороге. Трактор смяло пополам. Фура улетела в кювет. Части от разбитых машин разлетелись на десятки метров.

- Предварительно установлено, что водитель трактора 1973 г.р. допустил столкновение с грузовым автомобилем. В итоге он доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - прокомментировали аварию в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичам предлагают придумать имя для новорожденной капибары
В этом году на ремонт тротуаров и дворов в Омске потратят 100 млн
Водитель трактора попал в больницу после аварии с фурой под Омском
Омская яхта «Сибирь» добрались до Антарктиды
В Омске практически до конца недели будет идти снег
Омича, заплатившего в церковной лавке купюрами из «банка приколов», отправили в колонию
Жителям омского севера, оставшимся без газа, разрешат заготавливать дрова
Из Омской школы-интерната пропал 15-летний подросток
Прокуратура выявила грубые нарушения при отлове бродячих собак в Омске
«Учиться будут все, но не всегда, где хочется»: Глава омского минобра впервые высказалась об очередях в школы
Полицейская собака помогла выследить кемеровчанина, обокравшего в Омске иностранца
В Омской области директор школы заключила два контракта на одни и те же работы
Как ТНТ продавал дома и квартиры для войны семей
В Омске из вскрытой машины воры вынесли ювелирных украшений на 8 млн
Благодаря работе омской Росгвардии житель Черлакского района добровольно выдал три кг пороха
Омичка добровольно отдала мошенникам 98 тысяч
«Вы сами виноваты!»: Водитель маршрутки в Омске зажал дверями 6-летнюю девочку