2020-02-20T12:49:47+03:00
Общество

Омская яхта «Сибирь» добрались до Антарктиды

Путешественникам пришлось идти к цели через шторм
Анна МИКУЛА
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Фото: со страницы Сергея Щербакова на Facebook.Фото: со страницы Сергея Щербакова на Facebook.
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Накануне омская яхта «Сибирь» добралась до Антарктиды. Спортсменам-путешественникам пришлось рисковать, но это окупилось с лихвой.

– Сбылась мечта, мы на Беллинсгаузене, – пишет на своей странице на Facebook капитан «Сибири» Сергей Щербаков. – Долетели за 4 дня. Еще вечером 13 февраля я знал, что мы идем в Пуэрто Вильямс, открываем границу Чили, и смотрим по погоде, когда стартовать в Антарктику. 15, 16, 17 погода хорошая, 18 начинает штормить. Времени мало, надо ждать. Но там до 23 ждать нечего, дует очень серьёзно (с перерывами в 1 день), можем вообще не уйти. Но и 14 погода нормальная, поэтому решил не тратить время на открытие границы Чили, а сразу идти в Антарктику. Утром 14 объявил экипажу, несогласных не было. Поэтому стартовали из марины в 11-30 (до 12 обязаны были покинуть Аргентину), прошли по правому борту Крузенштерна, где выстроился весь экипаж и приветствовал нас на прощанье, и напрямую, по Биглю, к ночи вышли в пролив Дрейка. Стихия нам дала шанс, мы его использовали. Сам не ожидал, что так всё сложится, такого спокойного Дрейка давно не было. Ангел-хранитель с нами. Теперь задача вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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