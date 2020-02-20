2020-02-20T12:31:22+03:00
Общество

В Омске практически до конца недели будет идти снег

Прекратится метель только в воскресенье
Анна МИКУЛА
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В Омске будет тепло и снежно.В Омске будет тепло и снежно.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Омск снова после небольшого перерыва накрыл снегопад. При этом, по прогнозу синоптиков, осадки будут идти еще ближайшие два дня.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 21 февраля, в Омской области ночью будет -1...-6, местами до -11. Днем обещают -4...+1. Ветер Северо-западный 5-10 м/с. Также прогнозируют небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами гололед.

В субботу, 22 февраля, температура ночью будет -3...-8, при прояснении до -13; днем 0...-5. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с.

В воскресенье, 23 февраля, обещают прояснение. Ночью ожидается температура -8...-13, при прояснении до -18; днем -3...-8. Ветер ночью слабый, днем западный, юго-западный 3-8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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