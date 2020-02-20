2020-02-20T12:14:15+03:00
Общество

Омича, заплатившего в церковной лавке купюрами из «банка приколов», отправили в колонию

Там он проведет 8 месяцев
Анна МИКУЛА
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Рецидивист расплатился купюрами из «банка приколов».Рецидивист расплатился купюрами из «банка приколов».Фото: Евгения ГУСЕВА
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Инцидент произошел в сентября. В церковную лавку и купил там религиозные товары на 3,5 тысячи. В качестве оплаты покупатель протянул две купюры достоинством 2 тысяч рублей. продавец, не заподозрив подвоха, выдала ему сдачу. Только позже выяснилось, что банкноты были из «банка приколов».

Покупателя вскоре нашли. Им оказался ранее судимый 28-летний омич.

– С учетом наличия у него непогашенной судимости, суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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