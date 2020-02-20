2020-02-20T11:37:30+03:00
Общество

Из Омской школы-интерната пропал 15-летний подросток

За последнее время Владимир Кизнер сбегает оттуда уже во второй раз
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской областиФото: пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Из школы-интерната, расположенной на улице Чередовой в Ленинском округе пропал 15-летний Владимир Кизнер. Сообщается, что он ушел из образовательного заведения в восемь часов вечера 19 февраля и до сих пор не вернулся. Примечательно, что подросток сбегает уже второй раз за последнее время.

Приметы Владимира: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые. Одет в черную куртку-пуховик с капюшоном, спортивные брюки черного цвета с белыми полосками, черные кроссовки.

Располагающим сведениями о местонахождении Владимира Кизнера, просьба сообщить по телефонам 79-33-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичам предлагают придумать имя для новорожденной капибары
В этом году на ремонт тротуаров и дворов в Омске потратят 100 млн
Водитель трактора попал в больницу после аварии с фурой под Омском
Омская яхта «Сибирь» добрались до Антарктиды
В Омске практически до конца недели будет идти снег
Омича, заплатившего в церковной лавке купюрами из «банка приколов», отправили в колонию
Жителям омского севера, оставшимся без газа, разрешат заготавливать дрова
Из Омской школы-интерната пропал 15-летний подросток
Прокуратура выявила грубые нарушения при отлове бродячих собак в Омске
«Учиться будут все, но не всегда, где хочется»: Глава омского минобра впервые высказалась об очередях в школы
Полицейская собака помогла выследить кемеровчанина, обокравшего в Омске иностранца
В Омской области директор школы заключила два контракта на одни и те же работы
Как ТНТ продавал дома и квартиры для войны семей
В Омске из вскрытой машины воры вынесли ювелирных украшений на 8 млн
Благодаря работе омской Росгвардии житель Черлакского района добровольно выдал три кг пороха
Омичка добровольно отдала мошенникам 98 тысяч
«Вы сами виноваты!»: Водитель маршрутки в Омске зажал дверями 6-летнюю девочку