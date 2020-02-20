Из Омской школы-интерната пропал 15-летний подросток

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:37:30+03:00

За последнее время Владимир Кизнер сбегает оттуда уже во второй раз

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Из школы-интерната, расположенной на улице Чередовой в Ленинском округе пропал 15-летний Владимир Кизнер. Сообщается, что он ушел из образовательного заведения в восемь часов вечера 19 февраля и до сих пор не вернулся. Примечательно, что подросток сбегает уже второй раз за последнее время.

Приметы Владимира: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые. Одет в черную куртку-пуховик с капюшоном, спортивные брюки черного цвета с белыми полосками, черные кроссовки.

Располагающим сведениями о местонахождении Владимира Кизнера, просьба сообщить по телефонам 79-33-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU