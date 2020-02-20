Прокуратура выявила грубые нарушения при отлове бродячих собак в Омске

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:29:56+03:00

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Прокуратура проверила, как работает служба отлова. и выявила ряд нарушений. В частности вопиющий случай произошел в селе Пушкино Омского района. Там из двора частного дома отловщики забрали домашнего пса. Причем, все произошло на глазах у хозяев.

– В рамках проверки установлен факт использования учреждением вопреки Решению Омского городского Совета от 25.01.2017 № 505 «Об отлове и содержании безнадзорных животных в городе Омске» транспортного средства для перевозки отловленных безнадзорных животных, не оборудованного раздельными клетками для животных, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам проверки прокуратурой г. Омска заместителю мэра внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU