Полицейская собака помогла выследить кемеровчанина, обокравшего в Омске иностранца

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:07:57+03:00

За очередное преступление задержанному грозит до двух лет колонии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как выяснилось, в наш город подозреваемый приехал по поддельному паспорту и прятался здесь от уголовного преследования

Изменить размер текста: A A

В запутанной истории омским полицейским помог разобраться служебный пес.

Все началось с того, что к правоохранителям обратился 63-летний иностранный гражданин. Мужчина рассказал, что направлялся на поезде из Казахстана в Екатеринбург. В Омске он остановился на ночевку в гостинице возле ж/д-вокзала.

Приезжего поселили в двухместным номером с незнакомцем. Он ненадолго вышел из комнаты, а когда вернулся обнаружил, что из кармана куртки пропали пять тысяч рублей.

На след преступника полицейских вывела служебная собака, которая привела их в здание ж/д-вокзала. Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 21-летний неработающий уроженец Кемеровской области, ранее 5 раз судимый за кражи.

– Дознанием установлено, что злоумышленник приехал в г. Омск из Новосибирска тремя днями ранее, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Проживал по чужому паспорту, который похитил в Новосибирске. В Омск приехал, чтобы скрыться от уголовной ответственности за совершенные на территории соседнего региона преступления: помимо паспорта, он похитил у незнакомых лиц водительское удостоверение и 4 банковские карты. На период расследования гражданин заключен под стражу.

За очередное преступление задержанному грозит до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU