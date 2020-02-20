В Омской области директор школы заключила два контракта на одни и те же работы

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:44:35+03:00

За нарушения, допущенные при закупках, ее оштрафовали

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В Муромцевском районе на махинациях при госзакупках поймали директора местной школы. Она специально раздробила один контракт на два, чтобы искусственно занизить стоимость лота и не допустить конкурса.

– Указанным образом заключены договоры на общую сумму более 600 тысяч рублей, что указывает на единый характер таких работ и искусственное дробление единого муниципального контракта в целях уклонения от проведения конкурентных процедур, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В отношении директора образовательного учреждения прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

Кроме того директора школы оштрафовали на 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU