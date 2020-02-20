В Омске из вскрытой машины воры вынесли ювелирных украшений на 8 млн

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:15:23+03:00

Кроме того, они украли из автомобиля еще 400 тысяч

Изменить размер текста: A A

Крупная кража произошла в апреле прошлого года. 33-летний омич предложил двоим знакомым обчистить приглянувшуюся им машину. Они проследили, где владелец ее припарковал, дождались, пока он уйдет, и вскрыли авто.

Сначала они вынесли оттуда ювелирные украшения на общую сумму 8 млн рублей. Потом вернулись и забрали также лежавшие в салоне авто 400 тысяч.

– Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Уголовное дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство, так как они скрылись от органов расследования, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ущерб от преступной деятельности был возмещен в полном объеме в размере 8,4 млн рублей путем возвращения похищенного имущества и денежных средств.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU