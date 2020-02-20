Омичка добровольно отдала мошенникам 98 тысяч

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:44:30+03:00

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Очередной жертвой «сотрудника службы безопасности банка» стала жительница Омска. Женщине позвонила неизвестная и сообщила, что с с банковской карты собеседницы кто-то пытался снять деньги. Она посоветовала заблокировать карты и попросила от нее пароль и трехзначный код с обратной стороны. Потом сказала, что на телефон будут приходить пароли, которые надо ей сообщить. При этом заявила, что обращаться в банк и называть эти пароли другим его сотрудникам сейчас нельзя – мол, это небезопасно.

Потерпевшая поверила случайной позвонившей и не стала проверять эту информацию в банке. В итоге женщина лишилась всех денег, хранившихся на карте – 98 тысяч рублей.

– Оперативники проводят комплекс проверочных мероприятий, устанавливают движение денежных средств, владельцев счетов, на которые они были перечислены, а также другие обстоятельства преступления, – сообщает пресс-служба областного УМВД. –Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/761928" frameborder="0"></iframe> Омичка лишилась 98 тысяч рублей, поверив мошенникам.Видео: 55.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU