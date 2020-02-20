«Вы сами виноваты!»: Водитель маршрутки в Омске зажал дверями 6-летнюю девочку
Инцидентом закончилась обычная поездка на маршрутке для омички и ее 6-летней дочери. Когда они стали выходить из "Газели" №353, водитель неожиданно начал закрывать двери. В итоге 6-летнюю малышку зажало в проеме. Об этом в соцсетях рассказала возмущенная пассажирка.
- Все люди стали кричать и с уличной стороны и с салона, что ребёнок зажат. Водитель ответил мол сами виноваты что долго выходили из газели. Мы всегда выходим быстро. Крику и слез было море, - рассказала подробности омичка.
Она рекомендовала владельцу маршрута набирать более адекватных водителей. А самому газелисту пожелала, чтобы его самого зажало так же дверями.
ИСТОЧНИК KP.RU