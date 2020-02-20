2020-02-20T08:33:42+03:00
Происшествия

«Вы сами виноваты!»: Водитель маршрутки в Омске зажал дверями 6-летнюю девочку

Шофер еще и нахамил
Станислав МУХИН
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Водитель еще и нахамил.Водитель еще и нахамил.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Инцидентом закончилась обычная поездка на маршрутке для омички и ее 6-летней дочери. Когда они стали выходить из "Газели" №353, водитель неожиданно начал закрывать двери. В итоге 6-летнюю малышку зажало в проеме. Об этом в соцсетях рассказала возмущенная пассажирка.

- Все люди стали кричать и с уличной стороны и с салона, что ребёнок зажат. Водитель ответил мол сами виноваты что долго выходили из газели. Мы всегда выходим быстро. Крику и слез было море, - рассказала подробности омичка.

Она рекомендовала владельцу маршрута набирать более адекватных водителей. А самому газелисту пожелала, чтобы его самого зажало так же дверями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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