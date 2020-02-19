В этом году в Омске начнут строительство семи садиков и двух школ

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:37:20+03:00

В 2019 году в Омске построили четыре новых садика в общей сложности на 538 мест для ребятишек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Сегодня, 18 февраля, в Омском горсовете прошло заседание комитета по социальным вопросам. Перед депутатами с отчетом о работе выступила глава департамента образования Лариса Ефимова. В частности она рассказала, как обстоят дела со строительством новых садиков и школ в городе.

Выяснилось, что прошлогодний план был полностью выполнен: все четыре детских сада, которые собирались возвести, сдали вовремя. Новые дошкольные учреждения в общей сложности на 538 мест уже вскоре откроются на улицах Лисицкого, 22-й Рабочей, Краснознаменной и Садовой. Они начнут работать уже со следующего 1 сентября, после того, как здания пройдут все необходимые проверки.

На 2020 год планы еще более масштабные: начнется строительство сразу семи садиков и двух новых школ.

– Семь детских садов – это 1440 мест. Кроме того, рассматривается возможность выкупа детского сада на улице Осоавиахимовской на 210 мест и в Рябиновке на 310 мест, – пояснила Лариса Ефимова.

Депутат Алексей Ложкин поинтересовался, когда будут открыты эти семь детсадов. Выяснилось, что их запустят в эксплуатацию в 2021-2021 годах.

В итоге депутаты поддержали предложение главы комитета по социальным вопросам Максима Астафьева и проголосовали за то, чтобы принять озвученную информацию к сведению. Также решили раз в три месяца приглашать представителей мэрии с отчетом о том, как продвигается строительство новых образовательных учреждений в городе.

– Мы всегда очень внимательно относимся к тому, как реализуются нацпроекты, в частности в системе образования на территории Омска, – подчеркнул Астафьев. – У нас налажен хороший человеческий контакт с профильным департаментом, потому что мы все вместе занимаемся этой работой. Мы, депутаты горсовета, закладываем средства в бюджет, на которые потом будут реализовываться эти проекты. Планы на 2019 год выполнены. Четыре новых садика сейчас укомплектовываются штатом и наполняются оборудованием. На 2020 год планируется строительство уже семи дошкольных образовательных учреждений. И, конечно, мы акцентируем внимание не только на садиках, но и на новых школах. Прежде всего они должны возводиться в тех новых микрорайонах города, где появилось большое число жителей, ребятишек. Поэтому возникло предложение ежеквартально заслушивать отчет мэрии. Скорее всего, о том, каким образом идет возведение новых образовательных учреждений и выполнение графика этих работ, будет отчитываться департамент строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU